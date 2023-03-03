“الموت للدولة قاتلت الفتيات”.. صيحات في #إيران ضد استهداف #النظام لطالبات المدراس والجامعات

تسجل إيران بشكل شبه يومي منذ نوفمبر الماضي هجمات مريبة تستهدف الطالبات في المدارس والجامعات.

ووفقاً لـ"العربية"، في أحد تلك الهجمات، تعرض سكن الفتيات في جامعة "17 شريفار" في كرج مساء أمس الخميس ، لهجوم بالغاز الكيمياوي السام، بحسب ما أفاد عدد من الناشطين الإيرانيين، وقد تم نقل العديد من الطالبات إلى المستشفى.

فيما علت الهتافات ليلاً عبر أسطح المباني والنوافذ في منطقة أمير آباد بالعاصمة طهران، منددة بتلك الهجمات التي لم تعرف بعد أسبابها أو مرتكبوها، علماً أن عدة اتهامات وجهت إلى السلطات في هذا المجال.

وصدحت بعض الأصوات أمس بعبارات: "الموت للدولة التي تقتل الفتيات"، و"الموت للجمهورية الإسلامية"، و"الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

وكانت أكثر من 100 طالبة تعرضت الأربعاء للتسمم بالغاز في المدارس بعد سلسلة من الحالات المماثلة المسجلة منذ تشرين وفمبر الماضي.