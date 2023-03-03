الغذاء_والدواء الأمريكية ترفض إصدار تصريح بزرع “شرائح #ماسك” في الدماغ

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن رفضها منح تصريح لشركة الأجهزة الطبية "نيورالينك" التابعة للملياردير "إيلون ماسك"، ببدء تجارب لزراعة رقائق متناهية الصغر في أدمغة البشر، بهدف علاج أمراض مستعصية مثل الشلل والعمى.

وقال موظفون في "نيورالينك" إن "الغذاء والدواء" أخبرت الشركة أن هناك عشرات المسائل التي يجب معالجتها قبل إجراء اختبارات على البشر، والتي ستكون بمثابة نقطة فارقة من أجل الموافقة النهائية على المنتج.

وطالبت الإدارة، بمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة الرئيسية لبطاريات الليثيوم المستخدمة، وما إذا كان يمكن إزالة الشريحة دون إتلاف أنسجة المخ.