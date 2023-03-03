احذر.. دراسة تزعم: استخدام “#ورق_الحمام” قد يؤدي إلى الإصابة بـ”#السرطان” #عاجل

حذر باحثون من جامعة فلوريدا من أن ورق الحمام يمكن أن يحتوي على مواد كيميائية سامة تزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.

وربطت دراسات سابقة هذه المواد الكيميائية، المعروفة باسم الفاعلات بالسطح الفلورية (Polyfluoroalkyl)، أو PFAS، وهي مواد اصطناعية تدوم لآلاف السنين، تسبب الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الخصية والكلى ،وأيضا قد تصيب بالعقم.

وتمتلك هذه المركبات الأولية القدرة على أن تصبح أنواعا مختلفة من الفاعلات بالسطح الفلورية، تسمى حمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA) ومن المحتمل أن تكون مسببة للسرطان، بحسب "روسيا اليوم".