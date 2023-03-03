منع تصوير المصلين وجمع التبرعات.. 10 توجيهات من #الشؤون_الإسلامية في #رمضان

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د.عبد اللطيف آل الشيخ، كافة الفروع والقطاعات بالانتظام في عملهم، وعدم التغيب إلا للضرورة القصوى، وذلك نظرًا لقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد أهمية الالتزام بمواعيد الأذان حسب توقيت أم القرى، وأن تكون الإقامة وفق المدة المعتمدة لكل صلاة، ومراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، وأن تنتهي صلاة التهجد قبل أذان الفجر بمدة كافية.

وأشار إلى الالتزام بالهدي النبوي في دعاء القنوت، وعدم الإطالة فيه، وأهمية قراءة بعض الكتب المفيدة على جماعة المسجد، والتقيد بالتوجيهات الصادرة بشأن تركيب الكاميرات في المساجد، وعدم استخدامها لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات.

وبين مسؤولية الإمام عن الإذن للمعتكفين، والتحقق من عدم وجود أي مخالفات، لافتًا إلى منع جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها.

وأضاف: لا بدّ أن يكون إفطار الصائمين في الأماكن المهيأة لذلك في ساحات المسجد، حاثًا المصلين والمصليات على عدم اصطحاب الأطفال؛ لما يسببه ذلك من تشويش على المصلين.