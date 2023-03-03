النفط يسجل مكاسب أسبوعية بعد تعافي الطلب الصيني

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية، إذ عوض تجدد التفاؤل بشأن تعافي الطلب من الصين تأثير مخاوف الركود المتزايدة بسبب زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتشديد السياسة النقدية في أوروبا.

وبحلول الساعة 0936 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات، بما يعادل 0.05 بالمئة، إلى 84.79 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين اثنين، أو 0.03 بالمئة، إلى 78.18 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت حوالي 1.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع 2.4 بالمئة.

ومن المتوقع أن تسجل واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الروسي مستوى قياسيا مرتفعا هذا الشهر مع استفادة المصافي من الأسعار المنخفضة.