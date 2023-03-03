طائرتان إغاثيتان تحملان 168 طناً من مساعدات #المملكة للشعب الأوكراني

غادرت صباح اليوم مطار الملك خالد الدولي بالرياض طائرتان إغاثيتان متوجهتين إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحملان 168 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وتشمل الحمولة مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية، سيتم إيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

ووقعت المملكة الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

وسبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.