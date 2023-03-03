تفاصيل تعديل المادة الخامسة من تنظيم اللجنة الوطنية لـ #مكافحة_المخدرات

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل تعديل المادة الخامسة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي جاءت كالتالي:

قرار رقم (525) وتاريخ 01 /08/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51003 وتاريخ 25 /7/ 1444هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي بإكمال الإجراءات النظامية حيال إضافة أعضاء إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وبعد الاطلاع على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17 /4/ 1430هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2310) وتاريخ 29 /7/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7995) وتاريخ 29 /7/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17 /4/ 1430هـ، لتكون بالنص الآتي:

«تُشكل اللجنة على النحو الآتي:

1- رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء رئيساً

2- وزير الداخلية عضواً

3- وزير الصحة عضواً

4- وزير المالية عضواً

5- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضواً

6- وزير التعليم عضواً

7- وزير الإعلام عضواً

8- رئيس الاستخبارات العامة عضواً

9- رئيس أمن الدولة عضواً

10- رئيس مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي عضواً

11- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عضواً

12- نائب وزير الداخلية عضواً

13- رئيس مركز دعم اتخاذ القرار عضواً

14- أمين عام اللجنة مقرراً

15- ثلاثة أعضاء يُختارون لذواتهم، ويُعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة أعضاءً».

ثانياً: يكون معالي الدكتور/ توفيق بن فوزان الربيعة عضواً في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المشكلة بموجب المادة (الخامسة) من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المشار إليه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود