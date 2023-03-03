اعتماد 107 #مواصفات_خليجية لعدد من السلع والمنتجات

اعتمدت هيئة التقييس الخليجية، مجموعة جديدة من المواصفات القياسية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات، بلغت 107 مواصفات قياسية خليجية تغطي قطاعات مختلفة.

وقال رئيس الهيئة التقييس سعود الخصيبي: إن اجتماع المجلس الفني استعرض جملة من المشاريع المهمة، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والمطابقة والمقاييس وغيرها، وخلص إلى عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس.

وأوضح أن المجلس الذي عقد اجتماعه مؤخرا في مقر هيئة التقييس الخليجية بمدينة الرياض وافق على خطط اللجان الفنية الخليجية للمواصفات لعام 2023م، كما اعتمد تحويل اللجنة الفنية الخليجية الفرعية لمواصفات منتجات التبغ إلى لجنة فنية رئيسية.

وبين أن المجلس اعتمد أدلة المترولوجيا القانونية المحدثة وأبرزها دليل الإشراف المترولوجي، ودليل إجراءات الرقابة على العبوات المعبأة مسبقاً، ودليل تخويل جهات التحقق والتفتيش على أدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية، بالإضافة إلى دليل إجراءات إقرار النموذج لأدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية، كما وافق على تنظيم المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا.

وأقر المجلس مجموعة من القرارات فيما يتعلق بإطلاق المنصة الإلكترونية لنظام عاجل لتبادل المعلومات والبلاغات حول سلامة المنتجات وإجراءات السحب، وكذلك دراسة وضع منصة لأتمتة إجراءات تطبيق المواصفات القياسية الخليجية الموحدة، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية للآليات المناسبة لتطبيق نقطة الدخول الواحدة.