مختص يكشف مفاجأة عن علاقة الزواج والإصابة بأمراض القلب

كشف الدكتور خالد النمر، اإستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن مفاجأة بشأن وجود علاقة بين الزواج والإصابة بأمراض القلب.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن العوامل التي قد تسبب جلطات القلب بالترتيب من الأكثر تأثيراً إلى الأقل جاءت كالتالي:

١. ارتفاع الكولسترول

٢. التدخين

٣. الضغوط النفسية الاجتماعية

٤. السكري

٥. الضغط المزمن

٦. العامل الوراثي.

وأوضح أن إدمان الكحول من أسباب ارتفاع الكولسترول، مشيرا إلى أن العامل الوراثي في أمراض القلب سواء جلطات أو ضعف عضلة أو توقف مفاجئ موجود في بعض العوائل.

وفي رده على أحد المتابعين قال النمر، إن المتزوجين أقل عرضه لأمراض القلب من غير المتزوجين.