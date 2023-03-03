الجابرية_الرحلة422.. أسرار القصة الحقيقية للكارثة

لا تزال أزمة المسلسل الكويتي الجابرية الرحلة 422، حديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت. ويتناول المسلسل قضية الاختطاف الشهيرة التي تعرضت لها طائرة الجابرية قبل أكثر من 30 عاما.

وطالبت وزارة الإعلام الكويتية، بإيقاف بث المسلسل عملاً بالمواثيق الخليجية المشتركة، معلنة رفض التعرض لرموز الدولة وأي مكوّن في المجتمع.

كما أشارت الوزارة، في بيانها، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الكويتيين المشاركين في المسلسل.

وكانت منصة "شاهد" قد بدأت عرض المسلسل المؤلف من 6 حلقات، وأتاحت 3 حلقات فقط من العمل، على أن يتم الإعلان عن باقي التفاصيل الخاصة بالمسلسل قريباً.

إلا أنها وبعد الضجة بادرت بحذف المسلسل من موقعها الإلكتروني، وثمنت وزارة الإعلام الكويتية، في بيان جديد، تجاوب المسؤولين في "شاهد" بإلغاء عرض المسلسل.

مسلسل "الجابرية - الرحلة 422" من بطولة؛ سامي الشيخ، إبراهيم الحربي، ابراهيم الزدجالي، خالد الشاعر، خالد أمين، نور شيخ، عبد العزيز الحداد، ناصر الدوسري، وناجية الربيع.

قصة الجابرية الرحلة 422

وفي 5 أبريل 1988، اختطفت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، في أثناء قدومها من العاصمة التايلاندية بانكوك إلى العاصمة الكويت.

وطالب الخاطفون بإطلاق سراح سجناء لهم في الكويت تم اعتقالهم بعيد تفجيرات استهدفت البنية التحتية لدولة الكويت إضافة لسفارتي فرنسا والولايات المتحدة فيها وذلك بتاريخ 12 ديسمبر عام 1983.

غادرت الطائرة بعد 4 أيام، وفشلت محاولتها الهبوط في مطار بيروت لتسمح سلطات قبرص لها بالهبوط في لارنكا لدواع إنسانية.

اتجهت الطائرة إلى مطار هواري بو مدين في الجزائر حيث مكثت الطائرة 9 أيام أخرى لتسجل أطول فترة اختطاف في تاريخ الطيران.

وفي ظروف غامضة ونتيجة لمفاوضات وصفقات لم يتم الكشف عنها حتى اليوم سُمح للخاطفين بمغادرة الجزائر بطائرة أخرى في مقابل إطلاق سراح الرهائن لتطوي رحلة من العذاب استمرت 16 يوما لركابها.