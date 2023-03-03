خُنق بحزام.. تفاصيل مقتل مخترع لقاح سبوتنيك الروسي #عاجل

أعلنت الشرطة الروسية، العثور على مخترع لقاح "سبوتنيك v" المضاد لفيروس كورونا، أندري بوتيكوف، مقتولا في شقته.

وقالت السلطات الروسية إن الجريمة جنائية، بينما كشفت وسائل إعلام محلية أن الرجل لقي حتفه، بعد مشادة مع شخص حاول التسلل لشقته التي تقع وسط موسكو، ، وفق ما أفاد مراسل قناة الحرة في روسيا.

وتم العثور على عالم الفيروسات الروسي ميتا، صباح أمس الخميس.

وبوتيكوف، واحد من 18 عالما طوروا لقاح سبوتنيك الذي عُرض على المواطنين الروس خلال فترة وباء كورونا.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية (ICR) تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة، بينما قالت الصحافة المحلية إن رجلا يبلغ 29 عاما خنق العالم بحزام أثناء خلاف بينهما قبل أن يفر.