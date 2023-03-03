مختص: يوجد أكثر من 1000 مادة سامة في النفايات الإلكترونية عندما تتحلل

أكد ناصر الذويب، عضو منتدب بشركة تدوير، أن النفايات الإلكترونية لها أثر اقتصادي وأثر بيئي.

وقال الذويب في مقابلة مع برنامج "يا هلا" المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، إنه يوجد أكثر من 1000 مادة سامة في النفايات الإلكترونية عندما تتحلل؛ لكن هناك مبالغة في الحديث عن مخاطرها على مستقبل البشرية.

وأضاف ناصر الذويب أن الاستثمار في النفايات الإلكترونية مُربح رغم وجود تحديات، مشيرا إلى أن أفضل نفايات من حيث العوائد الاقتصادية هي النفايات الإلكترونية، ولدينا ما يقارب 6 مليون طن سنويا، وما نقوم بتدويره لا يتجاوز 1%.