خبير سيارات يحذر من ثقافة روج لها الوكلاء في #السعودية

حذر المهندس يوسف القحطاني مستشار وخبير سيارات، من وجود وكيل واحد حصري لسيارة معينة، مؤكدًا أن ذلك يجعله يتحكم في توفير الفئة التي يريدها فقط بالسوق.

وقال خبير السيارات، إن الوكيل الحصري يفرض سياسته وأسعاره على السوق، مشيرا إلى أن الوكيل الحصري من المفترض أن يوفر جميع الفئات.

وأضاف القحطاني: "هناك شركات تنتج سيارات بمواصفات سعودية وأخرى بمواصفات خليجية"، مؤكدا أن الوكيل الحصري يرفض صيانة وضمان أي سيارة دخلت البلاد عن طريق غيره.

وشدد على أن أغلب أصحاب السيارات لا يقومون بالصيانة في الوكالة بسبب ارتفاع الأسعار والمواعيد، قائلا: "غير صحيح أن "عُمر السيارة" خمس سنوات، وهذه ثقافة روّج لها الوكلاء في السعودية فقط".