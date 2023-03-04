الأرصاد ينبه أهالى #عسير و #نجران و #جازان: #أمطار غزيرة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد ، اليوم السبت، تنبيه لسكان

عسير ونجران وجازان ، من هطول أمطار غزيرة حتى المساء.

أمطار غزيرة على عسير

وأصدر المركز، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

وأوضح المركز أن تشمل التأثيرات المصاحبة للأمطار تشمل ، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل التأثيرات مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

أمطار رعدية على نجران

كما نبّه المركز سكان نجران من من هطول أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنِ في مدى الرؤية .

تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أمطار جازان

ونبّة المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، وتساقط للبرد ، وجريان للسيول ، على محافظات الحرث ، والداير ، والريث ، والعيدابي ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة.

وبين المركز ان الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.