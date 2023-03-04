أسعار_النفط تسجل ثالث أكبر مكاسب أسبوعية هذا العام.. و #برنت يغلق قرب 86 دولارا

تعافت أسعار النفط من موجة بيع قصيرة، لترتفع دولارا للبرميل أمس الجمعة وتنهي الأسبوع على زيادة، مدفوعة بتجدد التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط.

برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار بما يعادل 1.3% لتبلغ عند التسوية 85.83 دولار للبرميل.

الخام الأميركي

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 79.68 دولار للبرميل، بارتفاع 1.52 دولار أو 1.9%.

وسجل خاما القياس كلاهما أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 13 فبراير، وفق رويترز.

وحققت أسعار النفط ثالث أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية هذا العام، إذ عززت بيانات اقتصادية صينية قوية الآمال في نمو الطلب على النفط.

ونما نشاط قطاع الخدمات في الصين في فبراير بأسرع وتيرة في 6 أشهر، ونما نشاط الصناعات التحويلية هناك أيضا. وتتجه واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الروسي لتسجيل مستوى قياسي هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تسجل واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الروسي مستوى قياسيا مرتفعا هذا الشهر مع استفادة المصافي من الأسعار المنخفضة.

وأدت تصريحات أدلى بها رافائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا وقال فيها إنه يجب على البنك المركزي الأميركي مواصلة رفع أسعار الفائدة بزيادة "ثابتة" بمقدار ربع نقطة مئوية، لتهدئة المخاوف في الولايات المتحدة وساعدت في دعم أسعار النفط الخميس الماضي حتى بعد بيانات البطالة القوية.

ومع ذلك، لا تزال السوق تتوخى الحذر من ارتفاع أسرع من المتوقع في أسعار المستهلكين في فرنسا وإسبانيا وألمانيا، مما يعزز توقعات إقدام البنك المركزي الأوروبي على مزيد من رفع الفائدة.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى معدل سنوي أعلى من المتوقع عند 8.5%، في فبراير/شباط، وفقا لتقدير أولي من وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي.

وضغطت زيادات للأسبوع العاشر على التوالي في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة أيضا على السوق في الأسبوع الماضي.