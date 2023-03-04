السفارة_في_أستراليا تعلن تقديم خدماتها القنصلية للمواطنين في #بيرث.. غدًا الأحد

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، عن تقديم خدماتها القنصلية للمبتعثين والمواطنين في مدينة بيرث بولاية غرب أستراليا، غدًا الأحد الموافق 5 مارس 2023م.

وأشارت السفارة السعودية –عبر حسابها بموقع تويتر- إلى انه للاستفسار نأمل التواصل على هاتف الطوارئ التالي (0432257277).

كانت السفارة السعودية ذكرت في وقت سابق، عن تقديم خدماتها في ولاية غرب أستراليا، وتشمل الخدمات: إصدار الوكالات الشرعية، تمديد جواز السفر، تسجيل المواليد وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأضافت السفارة السعودية –وقتها- أنه سوف يتم الإعلان عن مكان وموعد تقديم هذه الخدمات في مدينة «بيرث»، في وقت لاحق.