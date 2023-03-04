تراجع #سعر_الذهب في #السعودية اليوم السبت 4 مارس 2023

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023 انخفاضاً ملحوظاً في سعر غرام الذهب حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بمقدار 2 ريال سعودي في كل غرام سجل سعر 193.56 ريال سعودي ، وكذلك الحال مع باقي أنواع الذهب.

أسعار الذهب في السعودية

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 221.20 ريال للغرام، أي ما يعادل 58.94 دولار أمريكي.

وكذلك سعر الذهب في السعودية عيار 22 سجل تحديداً 202.77 ريال للغرام، مايعادل 54.03 دولار أمريكي.

بينما سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 21 سجل تحديداً 193.56 ريال للغرام، ما يعادل 51.58 دولار أمريكي.

وسجل الذهب عيار 18 في السعودية سعر 165.90 ريال للغرام، ما يعادل 44.21 دولار أمريكي.

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية سعر 6.879 ريال سعودي، أي ما يعادل 1.833 دولار أمريكي.

كما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية سجل 1.548 ريال، ما يعادل 412.60 دولار أمريكي