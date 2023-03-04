تراجع عائدات وأرباح ” #تويتر” المعدلة 40% في ديسمبر

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة 3 آذار مارس، نقلاً عن أشخاص مطلعين إن شركة تويتر سجلت انخفاضاً سنوياً بنسبة 40% في كل من الإيرادات والأرباح المعدلة لشهر ديسمبر كانون الأول.

ويأتي هذا التقرير بعد أن خفض العديد من المعلنين إنفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن تولى إيلون ماسك مسؤولية الشركة في 27 أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى انخفاض بنسبة 71% في الإنفاق الإعلاني على تويتر خلال شهر ديسمبر كانون الأول وذلك طبقاً لبيانات شركة الأبحاث الإعلانية ستاندرد ميديا اندكس.

ولم ترد تويتر على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وكان ماسك قد حذر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي من احتمال إفلاس تويتر وقال في ديسمبر كانون الأول إن الشركة في طريقها لتحقيق "نقطة التعادل تقريبا للتدفق النقدي" في عام 2023.

وسددت تويتر أول دفعة فائدة في يناير كانون الثاني على قرض قدمته البنوك للمساعدة في تمويل شراء الملياردير ماسك لشركة التواصل الاجتماعي العام الماضي.