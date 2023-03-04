الزكاة_والضريبة_والجمارك تحدد 3 شروط لاستيراد كاميرات المراقبة #عاجل

قالت الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، إنه يُسمح للأفراد باستيراد كاميرات المراقبة بعده شروط.

شروط استيراد كاميرات المراقبة

وأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك عبر تويتر، أنه يسمح باستيراد كاميرات المراقبة على أن يكون استيرادها لغرض شخصي وليس بكمية تجارية، وأن تكون واردة بأسماء أفراد، كما يُمنع استيراد الكاميرات ذات الصفة التجسسية.

وجاء ذلك ردا على سؤال "هل الجمارك السعوديه تمنع استيراد كميرات مراقبه منزليه استخدام شخصي للمنزل"؟.

جميع السلع والخدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%

ومن ناحية أخرى قالت الزكاة والضريبة والجمارك إن جميع السلع والخدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم تقديمها من قبل شخص مسجل بالنظام، وفي حال تم فرض رسوم على خدمة التوصيل ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة إذا تم تقديمها من قِبل شخص مسجل بالنظام.

وجاء ذلك ردا على سؤال" توصيل الطلبات خاضعة للضريبة"؟.

وأضاف: طلبت جهاز معفى من الضريبه وعند الدفع تمت اضافة قيمة الضريبه بعد الاستفسار تم الايضاح بأنها ضريبة توصيل المنتج .