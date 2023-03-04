«كونوا في حالة تأهب».. عالم الزلازل الهولندي يثير ذعر العالم بتغريدة مخيفة

عاد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس لإثارة الجدل من جديد، ودعا الجميع إلى البقاء في «حالة تأهب» خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعاج «هوغربيتس» تغريدة للمؤسسة العلمية التي يتبعها «SSGEOS»، جاء فيها أنه «في الساعات الـ24 الماضية، كانت هناك تقلبات متعددة في الغلاف الجوي، مما يجعل من الصعب الوصول إلى تقديرات معقولة للمناطق المحتملة التي قد تضربها الزلازل».

وأضاف: «كونوا في حالة تأهب إضافي في الأيام المقبلة، فقط تحسباً لحدوث شيء ما».

وسبق أن حذر العالم الهولندي المثير للجدل من «زلزال كبير» قد يقع خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري.