صراع سعودي على التعاقد مع دي ماريا

كشفت تقارير صحفية عن تلقى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية للحصول على خدماته بالموسم المقبل.

وقال الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، الذى يعمل فى شبكة "سكاي سبورت"، عبر حسابه على "تويتر"، إن دي ماريا، الذي ينتهى عقده مع يوفنتوس الإيطالي فى يونيو المقبل، لديه بعض الخيارات على الطاولة، وحتى الآن، لم يقرر مستقبله بعد.

وأوضحت تقارير صحفية أن دي ماريا لن يجدد عقده مع يوفنتوس، لذا بدأ اللاعب التخطيط لمستقبله، حيث يملك العديد من العروض، منها ميامى الأمريكي، كما يملك عروضًا من السعودية.

وارتبط اسم دي ماريا بأندية السعودية، وذكرت تقارير صحفية أن كلًا من النصر والاتحاد أبديا رغبتهما فى التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني خلال الموسم المقبل.