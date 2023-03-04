محامية أشرف حكيمي عن توجيه تهمة الاغتصاب للاعب: موكلي يتعرض للابتزاز

يواجه مدافع باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب أشرف حكيمي تحقيقا جنائيا بعد اتهامه فى قضية اغتصاب، وحسب ما نشر موقع bbc ينفي حكيمي مزاعم قدمتها امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا بأنه اغتصبها بمنزله في باريس في 25 فبراير

وقالت محامية اللاعب، إن حكيمي كان ضحية "محاولة ابتزاز"، في حين قالت النيابة العامة في نانتير يوم الجمعة، إن حكيمي وضع تحت مراقبة الشرطة ومنع من الاتصال بالضحية المزعومة

وبحسب المحامية، فاني كولين، "حكيمي 24 عامًا ينفي بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليه ويرحب بالتحقيق لأنه أصبح لديه أخيرًا إمكانية الدفاع عن نفسه".

وقال باريس سان جيرمان في بيان يوم الخميس المضى، "النادي يدعم اللاعب الذي نفى بشدة الاتهامات ويثق في نظام العدالة.. وباريس سان جيرمان مؤسسة تعزز الاحترام داخل وخارج الملعب".

ورفض كريستوف جالتير مدير باريس سان جيرمان التعليق على التحقيق في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.