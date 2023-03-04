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السيطرة على ثعلبين عربيين داخل حي سكني في الجبيل (فيديو)

4 مارس 2023 · < 1 minute

باشرت إدارة الخدمات البيئية بلاغاً بوجود ثعلبين عربيين في أحد الأحياء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية.

ونشرت الهيئة الملكية بالجبيل مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، كشف عن تمكن فريق مختص في الهيئة من السيطرة على الثعلبين.

وتأكد الفريق المختص من الحالة الصحية للثعلبين، وتم تغذيتهما بلحوم، ثم إطلاقهما في بيئتهما الطبيعية، حفاظاً على التوازن البيئي.