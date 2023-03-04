أشرف عبد الباقي يُقدم مسرحية «بعد ماشاب» في الرياض.. الأربعاء المقبل

يستضيف مسرح «محمد العلي» في العاصمة الرياض مسرحية «بعد ما شاب»، من بطولة النجم المصري أشرف عبد الباقي، إلى جانب كل من الفنانين: فتحي عبد الوهاب ومحمد محمود وسليمان عيد وإيمان السيد.

المسرحية تُقدم خلال الفترة من الأربعاء المقبل الموافق 8 مارس الجاري، حتى السبت الموافق 11 من نفس الشهر، وذلك من الثامنة والنصف حتى الحادية عشر مساءً، مع السماح بحضور الأطفال.

وتدور قصة المسرحية حول طالب يعود بعد سنوات ليصبح مدير المدرسة الثانوية التي درس فيها، حيث يكتشف هناك تزوير أوراق شهادات زملائه.

وتبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال للدرجة «C» وصولاً إلى 500 ريال لـ«VVIP».