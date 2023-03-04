إقامة «ضريح» لميت في #مصر: «النعش رفض الخروج من المسجد»

شهدت إحدى المحافظات المصرية واقعة غريبة، بعد أن أقدم عدد من الأهالي على إقامة «ضريح» لمتوفي، بداعي أن «النعش رفض الخروج من المسجد».

وبحسب مواقع إخبارية مصرية، أدعى بعض مشيعي جنازة أحد أبناء قرية «بني صالح» التابعة لمركز «الفشن» في محافظة بني سويف (جنوب)، أن النعش رفض الخروج من المسجد، عقب أداء صلاة الجنازة عليه.

وذكرت المواقع المصرية أن عدد من المشاركين في تشييع الجثمان أقدموا على التصفيق والهتاف بصوت عالٍ: «لا إله إلا الله.... الشيخ حبيب الله»، مدعين أن «النعش يرفض الخروج من المسجد، لأن المتوفي صالح ودمث الخلق ومحب للخير»، وما يحدث «إشارة إلى أنه ولي من أولياء الله»، ما دفعهم لإقامة «ضريح» له في القرية.

واعترض عدد من أبناء القرية على ما حدث في الجنازة، معتبرين إياه «خرافات ليس لها علاقة بالإسلام».