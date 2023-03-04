استشاري يحذر من الحمية الغذائية القاسية: تتسبب في «أمراض مميتة» (فيديو)

حذر استشاري أمراض الباطنية، الدكتور فهد العنزي، من خطورة اضطرابات الأكل واتباع حميات غذائية قاسية تعتمد على «التجويع»، مشيراً إلى تسببها في عدة «أمراض مميتة».

وقال د. «فهد» لدى استضافته في قناة «الإخبارية»: «إضطرابات الأكل واتباع حميات غذائية قاسية لإنقاص الوزن يؤثر على الكثير من أجهزة الجسم، بسبب التجويع المستمر».

وأضاف: «أغلب المرضى يحاولون يجوعون أنفسهم بشكل مستمر، وهذا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ونبضات القلب، وقصور في عضلات القلب إما بتضخم أو ضمور، إلى جانب فقدان فيتاميتان ويبروتينات هامة تؤدي إلى حدوث خفقان مميت».

وواصل: «يتسبب كذلك في معاناة المريض من إمساك مزمن، ويكون سكر الدم ودرجة الحرارة لديه منخفضين بصفة مستمرة، علاوة على جفاف مستمر، وكسل في الغدة الدرقية، بجانب انخفاض معدل الخصوبة، وانقطاع الدورة لدى النساء، كما تحدث عند الشخص إنيميا، وتنخفض كرات الدم الحمراء والبيضاء، ويعاني من قصور في الكلى».

وشدد على أن الحمية الغذائية لا تناسب كل الأشخاص، فقد تكون مضرة لبعض الأشخاص.