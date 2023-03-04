على نحو 3 كم.. الكشف عن تصاميم #قرية_الفروسية في #العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن تصاميم قرية «المعتدل» للفروسية، التي تهدف إلى أن تصبح العلا وجهة عالمية لرياضات الفروسية، ضمن إستراتيجية الهيئة الهادفة لتطوير قطاع الفروسية في العلا.

وبحسب الإعلان الذي جاء على هامش بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2023، تبلغ مساحة قرية «المعتدل» للفروسية 2.850 كيلو مترا مربعاً؛ وتضم جميع عناصر رياضات الفروسية، بداية من مضمار رئيسي لسباقات الفروسية، وآخر لسباقات القدرة والتحمل، وملعباً عشبياً وآخر رمليا لرياضة البولو، إضافة إلى ساحتين مخصصتين للإحماء والاحتفالات، ومجمعين للإسطبلات تستوعب أكثر من 740حصانا، إضافة إلى عدد من المرافق للزوار.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، زياد السحيباني، إن قرية «المعتدل» للفروسية ستكون وجهة مثالية لاستقطاب هواة عالم الخيول والفروسية، وأنشطة الفروسية المختلفة،وستسهم في تحقيق العديد من أهداف رؤية العلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «القرية ستجذب المهتمين بتجارب الفروسية، بما يتماشى مع الأنشطة السياحة ومبادئ الاستدامة المعتمدة في العلا، وتصاميمها تتماشى مع البيئة الطبيعية في العلا، وستوفر إمكانات متعددة لتطوير وجهة متكاملة وجاذبة مخصصة لأنشطة الفروسية».

وأفاد بأنه يجري تطوير المخطط الرئيسي لـقرية «المعتدل» للفروسية من قبل شركة «آيكوم» الأمريكية المتخصصة في مجال البنية التحتية، بالتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والاتحاد السعودي للفروسية.

وتسهم القرية في خلق روافد اقتصادية يتم تدعيمها من خلال شراكات بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعدد من المنظمات والشركات المتخصصة في المجال، منها الرابطة الفرنسية للتدريب على السباقات «AFASEC»، التي ستعمل على تدريب أبناء وبنات الوطن بالعلا في مجالات قطاع الفروسية، علاوة على ذلك، ستسهم الشراكة مع نادي «بولو سان تروبيه» على تعزيز تجربة رياضة الفروسية وتقديم الدعم الفني لرياضة البولو.