أنشيلوتي عن #كريم_بنزيما: لا يقلقني

شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على ضرورة تحقيق الانتصار في مواجهة ريال بيتيس، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت: "نواجه بيتيس وهو فريق منظم، ويلعب كرة قدم جيدة للغاية وجذابة، وستكون مباراة صعبة.. ليس هناك مجالاً للخطأ، وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز".

وأوضح: "نتعامل مع جدول المباريات بشكل جيد، والفريق في حالة بدنية جيدة واللاعبون يتعافون، وميندي سيعود الأسبوع المقبل".

وعن تجديد عقد مودريتش، علق: "سيفعل ما يجب عليه القيام به، فهو يتحدث مع النادي، وسيتخذون القرار الصحيح، وتجديد عقده ليس مشكلة بالنسبة لي أو للوكا أو النادي".

وحول خسارة كلاسيكو ذهاب نصف نهائي الكأس، أوضح المدرب الإيطالي المخضرم: "علينا تحسين الأمور، ومعظم الأشياء التي قمنا بها كانت جيدة".

وعن فينيسيوس جونيور، أجاب: "هو لاعب يساهم مع الفريق ويركز على ما يتعين عليه القيام به، وفي المباريات الماضية تمت مراقبته عن قرب، والمهم ألا يفقد الرغبة أو الشغف".

واستكمل عن بنزيما: "ليس من الممكن التسجيل في كل مباراة، أو أن تلعب في أفضل حالاتك، وكريم لا يقلقني لأنه في حالة جيدة، ومستواه البدني أفضل من الجزء الأول من الموسم".

وأتم: "فيما يتعلق بالهجوم، سجلنا أكثر من أي فريق آخر في الليجا، وفي آخر مباراتين لم نلعب بشكل جيد، ولكن قبل ذلك تمكنا من تسجيل 5 أهداف في آنفيلد".