تعليق ساخر من رئيس #النصر على مجاملة الحكام للبرتغالي #رونالدو

رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على ما يتردد بشأن مجاملة الحكام للبرتغالي كريستانو رونالدو.

وقاد رونالدو النصر للفوز على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، بسيناريو جنوني في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وأجاب رئيس على سؤال حول مجاملة رونالدو تحكيميا وقال: "يجاملون رونالدو ولا يحتسبون له ركلات جزاء، يتعرض للضرب على وجهه ولا يحتسبون له ركلة جزاء".

وأضاف "ما يحدث هو ممارسة ضغوط على الحكم السعودي، ونتيجة الضغوط مع الأسف لم يكون الحكم أمام الباطن بمستوى المباراة، وسنتجه لطلب الحكم الأجنبي.