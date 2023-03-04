خلال شهر.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم 56 منزلاً في الضفة الغربية

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم 56 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية، خلال الشهر الماضي، وتسليم إخطارات بهدم 66 آخرين، ضمن عمليات الهدم التي طالت مئات المنازل في العام الماضي، بهدف تكريس الاستيطان.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير، أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 636 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع المصادقة على 23 مخططاً استيطانياً لإقامة 4625 وحدة استيطانية، واقتلاع أكثر من 562 شجرة زيتون، والاستيلاء عل مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، بهدف توسيع المستوطنات.ق

وقال منسق التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داود، إن هناك تسارعاً في عمليات الاستيطان والتهويد منذ بداية العام الجاري، من خلال مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة نحو 15 ألف وحدة استيطانية، بالإضافة لوجود مخططات تهدف لتعزيز الاستيطان، خاصة في المناطق المصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو، والتي تشكل 61 % من مساحة الضفة الغربية.

وحذر "داود" من خطورة تلك المخططات على الوجود الفلسطيني، خاصة في مناطق مثل الأغوار، والقرى والتجمعات الفلسطينية التي تقع في غلاف القدس، ويخطط الاحتلال لتهجيرها، وتحديداً في قرية الخان الأحمر وتجمع أبو النوار.