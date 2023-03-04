تطبيق إلكتروني يحتال على المئات في #مصر.. 29 متورطا والخسائر بالملايين

تمكنت السلطات المصرية، اليوم، من ضبط 29 شخصا من القائمين على إدارة تطبيق إلكتروني بعد شكاوى اتهمتهم بالنصب والاحتيال.

وذكرت الداخلية المصرية، في بيان، أنها "كشفت ملابسات ما جرى الإبلاغ عنه من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق Hogg Pool على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال".

وأضاف البيان أن القائمين على التطبيق، اعتدوا على أموال "المشتكين عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو 19 مليون جنيه".

وتابع بيان الوزارة: "تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم 29 شخصا، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم من عدد 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع".