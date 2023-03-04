الدكتور علي الموسى: ” #الكتابة_العلاجية ” لعامل المعرفة #العرفج هو كتاب العام في المملكة #ياهلا_بالعرفج

استعرض الدكتور علي الموسى كتاب "الكتابة العلاجية" الفائز بجائزة الكتب والبحوث خلال المنتدى السعودي للإعلام2.

وتحدث الكاتب علي الموسى عن كتاب عامل المعرفة العرفج "الكتابة العلاجية"، مؤكدا أنه كتاب العام في المملكة.

وقال إنه يعتبر مادة دسمة من العيار الثقيل دخل إلى منافسة شرسة ليكون كتاب العام في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي" وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بفقرة "مزايين الكتب".

وتابع: "الكتاب يسد ثغرة هائلة في المكتبة العربية، ويكاد يجزم بأن العرفج هو ثاني شخص في تاريخ الثقافة والكتابة العربية، من التقط هذه الفكرة التي لم يسبقه لها إلا (قيس بن الملوح)، حين قال في بيته الشعري الشهير: فما أُشرفُ الأيفاع إلا صبابةً.. وما أُنشدُ الأشعار إلا تداويا".

وأضاف: "كذلك ذكر بعض أنواع التداوي في العالم العربي، ولكن عامل المعرفة العرفج سبقنا وأثبت وبالبرهان، أنه يمكن أن تكون الكتابة علاجاً للكثير من الأمراض".

وأكد أن الكتاب لم يكتب من أجل المحتوى المعرفي فقط، ولا من أجل المتعة، بل هو وصفة طبية وفكرية لتكون الكتابة علاج.