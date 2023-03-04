الدوري_الانجليزي ينادي الجانرز.. #أرسنال يحقق فوز مثير أمام بورنموث

عاد أرسنال من بعيد في مواجهته مع بورنموث في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تأخر بثنائية ليفوز بثلاثية بمساهمة كبيرة من البديل نيلسون، ليقضي على أمال بورنموث الذي قدم مباراة كبيرة ولكنه واجه بطل حارب بشكل قتالي رائع طوال الـ90 دقيقة لتعديل خطأ استسهاله للخصم في مطلع اللقاء.

لم ينتظر بورنموث طويلًا حتى صدم أرسنال بهدف بعد 9 ثواني فقط من بداية اللقاء، بعدما تابع بيلينج عرضية زميله وسط غيبوبة دفاعية من أرسنال ليعلن عن أول اهداف المواجهة. وأتت أخطر الكرات في الدقيقة 20 أيضًا من جانب بورنموث حيث ذهب في هدمة مرتدة انتهت بتصدي رائع من رامسديل، فيما واجه أرسنال صعوبة في الوصول للمرمى بسبب التقفيل الدفاعي الحديدي من جانب بورنموث.

ومع الدقائق الأخيرة، كان هناك مطالبات بركلة جزاء للجانرز بعد تدخل على تومياسو داخل المنطقة ولكن لم يحتسب الحكم أي شيء، لتستمر محاولات الفريق للعودة في النتيجة بعد صدمة استقبال الهدف مبكرًا، وانتهى الشوط بتسديدة مارتينيلي في الشباك الخارجية لينتهي معها الشوط الأول بتقدم مفاجئ لبورنموث.

ومع الدقيقة 57 استطاع من أول ركنية بورنموث تسجيل ثاني أهداف اللقاء، حيث ترجمها سينيسي بالرأس في المرمى ليكمل مفاجأة الجولة والأسبوع الأوروبي بشكل عام، ويستمر في عملية التمرد في لقاء اليوم، ولكن تمكن أرسنال من تقليص النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق توماس بارتي من ركنية، بعدما شتت بشكل خاطئ ليرسلها روي بالرأس لتصل لبارتي الذي سدد في الـ6 يارد كرة ارتطمت بالحارس وسكنت الشباك.

ولم يقف بورنموث مكتوف الأيدي، فمع الدقيقة 65 استطاع رامسديل التصدي لتسديدة سولانك ببراعة شديدة بعدما هرب من الدفاع، ليحافظ على آمال الجانرز قائمة للعودة في النتيجة، لتمكن تروسارد في الدقيقة 70 من تسجيل ثاني الأهداف بعد عرضية نيلسون البديل ليترجمها تروساد بالقدم من أول لمسة في المرمى، ليتصدى لها الحارس من داخل المرمى معادلًا النتيجة.

ومع الدقيقة 80 أتت مطالبات بركلة جزاء لصالح أرسنال ولكن لم يحتسب الحكم أي شيء، ولكن أبى أرسنال انتهاء اللقاء بالتعادل فمع الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل ضائع سجل نيلسون هدف قاتل بتسديدة رائعة، لينتهي اللقاء بفوز مهم بريمونتادا البطولة، ومعه يظل بورنموث في المركز الـ19 برصيد 21 نقطة، فيما ظل أرسنال في المركز الأول بـ63 نقطة، ويستمر حربه على اللقب.