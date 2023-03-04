ولي_العهد يستعرض مع رئيس موزمبيق العلاقات الثنائية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض اليوم، فخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية موزمبيق.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق فهد بن عبدالله العيسى.

فيما حضر من جانب جمهورية موزمبيق معالي وزير الزراعة والتنمية القروية السيد سلسو إسماعيل كوريا، ومعالي وزير الأشغال العامة والإسكان وموارد المياه السيد كارلوس ألبرتو مسكيتا، ومعالي وزير الشؤون المدنية لمجلس الدولة السيد كونستا نتينو ألبرتو باسلا، ومعالي نائب وزير الخارجية والتعاون مانويل جوزيه غونسالفس، وسفير ومفوض لجمهورية موزمبيق لدى المملكة السيد فيصل فقير قاسم، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والتنمية السيد عامر ميثا.