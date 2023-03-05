الأعلى منذ 8 سنوات.. ارتفاع نشاط القطاع الغير نفطي للمملكة في فبراير الماضي #عاجل

ارتفع نشاط القطاع الغير النفطي بالمملكة في فبراير الماضي، لأعلى مستوى منذ 8 سنوات

وأظهر مسح اليوم الأحد أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات في فبراير معتمدا على زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.

وقفز مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا إلى 59.8 في فبراير من 58.2 في الشهر السابق في أسرع معدل زيادة منذ مارس 2015.

ويشير الارتفاع الكبير في الطلبيات الجديدة إلى تحسن الظروف الاقتصادية للشركات. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 68.7 الشهر الماضي في أعلى قراءة منذ أكثر من 8 سنوات من 65.3 في يناير مواصلا اتجاها صعوديا في الآونة الأخيرة بناء زخم الطلب القوي.

ونتيجة لذلك، سجل المؤشر الفرعي للإنتاج زيادة قوية حيث بلغ 65.6 في فبراير من 63.6 في الشهر السابق مما أدى إلى مزيد من التوسع في التوظيف والشراء.