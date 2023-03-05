مكة_المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة.. و #طريف الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الأحد، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة ، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة.

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة عند 37 مئوية ، فيما سجلت طريف 10 درجات مئوية.

وأشار المركز أن درجة الحرارة في جدة سجلت 36 درجة مئوية ، والمدينة المنورة وينبع عند 35 درجة مئوية ، وشرورة عند 34 مئوية.

وأضاف المركز أن درجة الحرارة في الدمام وبريدة والعلا ووادي الدواسر والخرج والدهناء والتنهات والصمان جازان عند 33 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: