مستشفيات رعاية الطبية توفر #وظائف_شاغرة

وفرت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، وظائف هندسية وإدارية وأمنية شاغرة للسعوديين.

وأوضحت رعاية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

وأشارت إلى أن الوظائف الشاغرة ستكون في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

المسميات الوظيفية:

– رئيس إدارة المرافق والصيانة.

– رئيس قسم الدعم وخدمات الضيوف.

– قانوني أول.

– حارس أمن (عدد 5 وظائف).

– سائق.

التقديم على الوظائف

التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من 4 مارس 2023م؛ وحتى 3 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة المزيد

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)