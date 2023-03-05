هل شرب #اللبن بعد تناول #السمك يؤدي إلى الإصابة بـ”#البهاق”؟.. أطباء يوضحون

حسم مجموعة من الأطباء الجدل بشأن ما تردد بأن تناول السمك بعد شرب اللبن يؤدي إلى الإصابة بأمراض جلدية ، وأبرزها البهاق.

وأكد مجموعة من الأطباء أنه لا يوجد دليل علمي على أن تناول اللبن بعد السمك ضار بالصحة بأي شكل من الأشكال –وفقا لـ"العربية"-.

ويقول الخبراء أنه لم يثبت علميًا أن هناك حاجة لتجنب تناول الحليب والأسماك معًا، بل إن اللبن الرائب يتم استخدامه في مجموعة متنوعة من أطباق السمك.

وأضافوا ان أحد أكثر النظم الغذائية صحة في جميع أنحاء العالم، وهي حمية البحر الأبيض المتوسط، تشمل مزيجًا من الأسماك واللبن والحليب.