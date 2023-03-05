الغذاء_والدواء: ‏5 حالات تستلزم استشارة الطبيب عن حاجتك لاستخدام ” #سماعات_الأذن”

استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء ‏5 حالات تستلزم استشارة طبيبك عن حاجتك لاستخدام "سماعات الأذن

وأوضحت عبر تويتر اليوم الأحد ، أن السماعات أداة إلكترونية صغيرة تقوم بتكبير الصوت لتساعد المصابين بضعف السمع على سماع الأصوات بشكل أفضل وأوضح، وتساهم في تحسين مستوى التواصل مع الآخرين.

استشر الطبيب عن حاجتك لسماعات الأذن الطبية في الحالات التالية: