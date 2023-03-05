ترامب: ليس من الصعب حل أزمة #أوكرانيا خلال 24 ساعة.. ولكن بشرط

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن حل النزاع في أوكرانيا، لن يكون صعبا عليه، خلال 24 ساعة فقط، وذلك إذا أعيد انتخابه مرة أخرى رئيسًا للولايات المتحدة.

وأضاف "ترامب" خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري، : "يمكنني التأكيد لكم على حل النزاع الأوكراني إذا عرف الجميع ما يجب عليهم فعله".

وتابع : "لن أخبركم عن هذا، لأنه إذا قمت بذلك، من المحتمل أن أفقد القدرة على القيام به، وأحتاج إلى أن أكون رئيسًا للقيام بذلك".

كانت روسيا دخلت في عملية عسكرية مع أوكرانيا، في فبراير من العام الماضي، راح ضحيتها عدد كبير من الجنود والمدنيين، وذلك بعد مضي 8 أعوام على ضم شبه جزيرة القرم بشكل غير الشرعي، وبداية النزاع في شرق أوكرانيا.