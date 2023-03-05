بعدة تخصصات.. #وظائف_شاغرة لدي #سعود_الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض.
وأوضحت عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، أن الوظائف الشاغرة ستكون في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
تقني الفسيولوجيا العصبية.
أخصائي إدارة مشاريع (إدارة المشاريع المؤسسي).
فني رعاية مرضى.
أخصائي تمريض.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).