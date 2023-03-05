الغذاء_والدواء تستعرض تأثير استخدام #الجوال على #السماعات_الطبية

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، إن استخدام الجوال قد يؤدي إلى سماع ضجيج في السماعات الطبية.

تأثير استخدام الجوال على السماعات الطبية

وأوضحت الغذاء والدواء عبر تويتر أنه قد يعاني بعض الأشخاص ممن يستخدمون السماعات الطبية من سماع ضجيح (أريز) عند استخدام الجوال. وهذا نابع من انبعاث موجات لاسلكية (موجات الراديو) من الجوال.

نصائح للحد من التعرض لموجات الراديو اللاسلكي: