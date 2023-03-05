20 ألف موظف وعامل ومتطوع لخدمة قاصدي #المسجد_الحرام في #رمضان

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كادرها البشري ليصل إلى قرابة 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين للعمل خلال موسم رمضان لهذا العام.

وحرصت الرئاسة العامة كذلك على إتاحة أكثر من ٨٠٠٠ آلاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين، في أكثر من ١٠ مجالات تطوعية، وتحقيق أكثر من ٢٠٠ ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، ليكون بذلك التطوع في الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة في العالم.

كما حرصت الرئاسة على خدمة كبار السن وذوي الإعاقة من خلال تعزيز خدمة العربات وزيادة عددها، لتصل إلى 10 الآف عربة تعمل على مدار الساعة، ويمكن حجزها مسبقاً عبر تطبيق «تنقل».