الأخبار المحلية

20 ألف موظف وعامل ومتطوع لخدمة قاصدي #المسجد_الحرام في #رمضان

5 مارس 2023 · < 1 minute

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كادرها البشري ليصل إلى قرابة 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين للعمل خلال موسم رمضان لهذا العام.

وحرصت الرئاسة العامة كذلك على إتاحة أكثر من ٨٠٠٠ آلاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين، في أكثر من ١٠ مجالات تطوعية، وتحقيق أكثر من ٢٠٠ ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، ليكون بذلك التطوع في الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة في العالم.

كما  حرصت الرئاسة على خدمة كبار السن وذوي الإعاقة من خلال تعزيز خدمة العربات وزيادة عددها، لتصل إلى 10 الآف عربة تعمل على مدار الساعة، ويمكن حجزها مسبقاً عبر تطبيق «تنقل».