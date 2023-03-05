تعرف عليها.. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعاً بدءاً من اليوم

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 20 موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة، اليوم، تقديم خدماتها للرجال في محافظة المحاني، ويوم الثلاثاء للنساء، لمدة يومين لكل منهما. كما تقدم الخدمة للرجال في مركز قيا، اليوم، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة. فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مقر الشركة السعودية للكهرباء، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة القصيم، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال يوم الإثنين، في مدينة تدريب الأمن العام في بريدة، وفي مقر بلدية محافظة المذنب، ويوم الثلاثاء في مقر شركة سبيماكو الدوائية في بريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مصنع أسمنت القصيم في بريدة، ويوم الخميس في مقر إدارة الأحكام الحقوقية في بريدة، لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة الباحة خدماتها للرجال والنساء في مركز بني عطا بمحافظة قلوة، اليوم، وللرجال في مركز جرب بمحافظة العقيق، لمدة يومين لكل منهما.

وفي المنطقة الشرقية، تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها للرجال، يوم الإثنين، في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، لمدة يوم، وفي مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة بمحافظة الأحساء، لمدة يومين.

كما تقدم الوحدات المتنقلة في منطقة عسير خدماتها للرجال والنساء في مركز القحمة لمدة يومين، بدءاً من اليوم، وللرجال في مقر بلدية محافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد، يوم الخميس.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال في مقر صندوق التنمية الزراعي بمحافظة القريات في منطقة الجوف لمدة يوم واحد، اليوم، وللرجال والنساء في مركز بدا بمحافظة الوجه في منطقة تبوك لمدة 3 أيام، بدءاً من يوم الثلاثاء، وللرجال في مقر جمعية مرضى الكلى بمنطقة حائل، ويوم الأربعاء للنساء، لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الأربعاء في مركز حمى بمنطقة نجران لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، وبدل تالف عنها.