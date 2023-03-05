تقرير فرنسي: السعوديون في المركز الثاني بقائمة «الأكثر جاذبية وجمالاً في الوطن العربي»

جاء السعوديون في المركز الثاني ضمن قائمة «أكثر 50 جنسية جاذبية وجمالاً في الوطن العربي»، من خلال تقرير اعتمد على برامج للذكاء الاصطناعي.

وأجرى موقع «Pour Moi» الفرنسي بحثاً حول «أكثر 50 جنسية جاذبية في العالم»، اعتماداً على إنشاء برامج للذكاء الاصطناعي على جهاز كمبيوتر فائق الإمكانيات ما يعتقد بأنهم «أكثر الأشخاص جمالا وجاذبية في العالم».

وبحسب الموقع، تمكن الذكاء الصناعي من رسم أشخاص خياليين، من خلال مسح الوسائط الاجتماعية، ورسمها لأغلب الدول، اعتماداً على تخيل وتنفيذ الأشخاص الأكثر جمالاً، بالشكل المثالي لهم.

وتصدرت الهنود قائمة « أكثر 50 جنسية جاذبية في العالم»، يليهم الأمريكيون ثم السويديون واليابانيون والكنديون.

وبالنسبة للعالم العربي، جاء اللبنانيون في المرتبة 25، يليهم السعوديون في المرتبة 43، ثم المصريون في المرتبة 44.