شركة مطارات الدمام توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت شركة مطارات الدمام / داكو – التابعة لهيئة الطيران المدني، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات.
وأوضحت ، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، أن الوظائف الشاغرة للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
نائب الرئيس للخدمات المشتركة:
المؤهلات والخبرات:
خبرة تعليمية: مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 15 سنة.
مدير أمن المعلومات IAM:
المؤهلات والخبرات:
متطلبات التعليم: درجة البكالوريوس في أمن المعلومات.
أو مجال ذي صلة.
سنوات من الخبرة: خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
مدير عام تطوير الأعمال غير الجوية:
المؤهلات والخبرات:
متطلبات التعليم: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
أو مجال ذي صلة.
(سيتم أيضًا النظر في خبرة العمل المكافئة)
سنوات من الخبرة: خبرة لا تقل عن 12 سنة.
مهندس المشروع:
المؤهلات والخبرات:
بكالوريوس هندسة.
خبرة لا تقل عن 6 سنوات.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).