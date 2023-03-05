لمواجهة التوترات العالمية.. #الصين ترفع الإنفاق العسكري 7.2%

تعتزم الصين زيادة إنفاقها العسكري بنسبة 7.2% هذا العام، استجابة لحالة عدم اليقين الجيوسياسي، بحسب مشروع الموازنة الذي تم تقديمه في الجلسة الأولى للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في بكين.

ويشهد الإنفاق الدفاعي زيادة طفيفة أعلى نسبيًا من الزيادة المخطط لها في إجمالي الإنفاق، وقال رئيس الوزراء الصيني المنتهية ولايته لي كه تشيانج: إن عدم اليقين آخذ في الازدياد في البيئة الخارجية.

ودعا تشيانج إلى توسيع القوات المسلحة الصينية، والذي ينبغي أن "يعزز الاستعداد القتالي والقدرات العسكرية من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها من قبل الحزب والشعب.