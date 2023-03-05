لأول مرة.. الترخيص لمكاتب القانون الأجنبية في #السعودية (فيديو) #عاجل

صدرت رخص لمكاتب قانونية أجنبية للعمل في المملكة لأول مرة.

وسلم وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الاستثمار، خالد الفالح، الرخص لممثلي هذه المكاتب الأجنبية، لتبدأ عملها في المملكة، للمرة الأولى.

وبذلك تمارس هذه المكاتب أعمال القانون في المملكة.

جاء ذلك خلال افتتاح فاعليات أعمال المؤتمر العدلي الدولي، بحضور نخبة من المتحدثين الدوليين، تحت شعار: «نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية».