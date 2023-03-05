مبابي يكشف مستقبله مع باريس سان جيرمان

نظم باريس سان جيرمان احتفالًا قصيرًا بعد مباراة نانت احتفالا باقتناص النجم كيليان مبابي لقب الهداف التاريخي للفريق، تضمن رفع صورة ضخمة لمبابي فى استاد بارك دى برانس.

وتحدث مبابي عن مستقبله في حديقة الأمراء بعدما وصلت أهدافه بقميص الفريق للرقم 201 وأصبح كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بعدما قاد فريقه في تعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي بفارق 11 نقطة "مؤقتا" بالفوز 4-2 على ضيفه نانت، مساء السبت.

وهز مبابى الشباك خلال دقيقتين بالوقت بدل الضائع ليسجل هدفه 201 بقميص سان جيرمان فى جميع المسابقات، وكسر التعادل مع إدينسون كافاني.

وقال مبابي احتفالا بكونه الهداف التاريخي للباريسيين، "من المميز جدًّا وجودى هنا، آخر مرة تحدثت فيها هنا حين أعلنت بقائى بعد تمديد العقد، وشرف لي أن أكون الهداف التاريخي للنادي".

وأضاف مبابي، "من المميز أن أكون لاعبًا فى سان جيرمان وألعب بهذا القميص التاريخي، فى أكبر أندية فرنسا".