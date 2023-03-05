بينها #السعودية.. #روسيا: نعمل على إلغاء التأشيرات مع 4 دول عربية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أن بلاده تعمل على اتفاقيات لإلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الروس مع 11 دولة، من بينها 4 دول عربية هي: السعودية والبحرين وعُمان والكويت.

وقال «إيفانوف» لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إن مشاريع الاتفاقيات الحكومية بشأن إلغاء التأشيرات للمواطنين الروس مع هذه الدول، في مراحل مختلفة من العمل حالياً.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن هذه الدول هي: البحرين، وعُمان، والسعودية، وجزر البهاما، وباربادوس، وهايتي، وزامبيا، والكويت، وماليزيا، والمكسيك، وترينيداد وتوباغو.

وأضاف: «عملية التفاوض والتوصل إلى الاتفاق بشأن مثل هذه الاتفاقيات، وسرعة التوقيع عليها، تتعلق بالجانب الروسي وشركائه على حد سواء»، لافتاً إلى أنه «عندما سيتم إبرام الاتفاقيات، ستعلن الخارجية الروسية عن ذلك بالتأكيد».

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن، في فبراير الماضي، أن روسيا تخطط لإدخال نظام بدون تأشيرة مع 11 دولة.